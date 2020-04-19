По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google

По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google

Ресурс TechCrunch получил изображения, которые показывают, что Google разрабатывает собственные физические и виртуальные дебетовые карты. Карта Google и соответствующий текущий счёт позволят владельцам покупать вещи с помощью карты, мобильного телефона или онлайн. Она подключается к приложению Google с новыми функциями, которые позволят легко отслеживать покупки, проверять свой баланс или блокировать аккаунт. Карта будет выпускаться вместе с различными банковскими партнёрами, включая CITI и Stanford Federal Credit Union.

Источник предоставил TechCrunch приведённые изображения. Другой инсайдер подтвердил, что Google работает над платёжной картой, которая, как надеется его команда, станет основой системы Google Pay и поможет конкурировать с Apple Pay и Apple Card. В настоящее время Google Pay допускает только онлайновые и одноранговые платежи при подключении традиционно выпущенной платёжной карты. Google Pay Card значительно расширит возможности использования приложения и потенциал Google как финансово-технологического гиганта.

По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google

Создав «умную» дебетовую карту, Google получит возможность получить новые потоки доходов и данных. Компания может взимать плату за обмен по покупкам, совершённым с помощью карты или других сборов с текущего счета, а затем делить их со своими банковскими партнёрами. В зависимости от решений о конфиденциальности компания может использовать данные транзакций, чтобы понять, что люди покупают, и улучшить целевую рекламу. Сторонние компании могут заказывать больше рекламы Google, если технологический гигант сможет доказать, что эффективно стимулирует рост продаж.

По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google

Долгосрочные последствия ещё более серьёзные. Согласно известной шутке, каждое приложение в конечном счёте становится мессенджером. А сейчас наметилась тенденция, когда все технологические компании постепенно превращаются в финансовые. «Умная» дебетовая карта и счета могут помочь Google укрепить свои позиции в этом секторе.

По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google

Колоссальный объём данных, которыми располагает Google, позволят ей с высокой точностью управлять рисками по сравнению с обычными банками и финансовыми институтами. Её глубокая связь с потребителями через приложения, рекламу, поиск и операционную систему Android предоставляет широкие возможности для продвижения и интеграции финансовых услуг.

По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google

TechCrunch запросила у Google комментарии, и последняя не стала оспаривать выводы журналистов, а лишь предоставила заявление, которое в ноябре прошлого года уже высылала репортёрам в ответ на информацию об экспериментах с чековыми счетами: «Мы изучаем, как можем сотрудничать с банками и кредитными союзами в США, предлагая умные чековые счета через Google Pay, которые помогают клиентам пользоваться полезными инструментами анализа и бюджетирования и сохраняют деньги пользователей в застрахованном аккаунте FDIC или NCUA. Наши ведущие партнёры сегодня — Citi и Stanford Federal Credit Union, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться подробностями в ближайшие месяцы». О дебетовых картах тогда речи не шло.

По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google

На данный момент, как утверждается, стратегия Google заключается в том, чтобы позволить партнёрским банкам и кредитным союзам предоставлять базовую финансовую инфраструктуру и услуги, в то время как сам поисковый гигант будет отвечать за более интеллектуальные интерфейсы и взаимодействие с пользователем. Можно предположить, что однажды Google может отключить банки и взять на себя всю инфраструктуру. Google выпускала с 2013 года дебетовую карту Wallet в качестве расширения своего старого платёжного приложения Google Wallet, но отказалась от этой практики в 2016 году. Учитывая склонность Google к переименованию или закрытию, а затем к обновлению продуктов, создание новой дебетовой карты выглядит вполне в духе компании.

По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google

Дебетовая карта Apple

Работа «умной» дебетовой карты Google описывается как обычный онлайн-банкинг: детальные выписки по платежам, переводы внутри приложения, возможность забраковать свою карту в случае утери или подозрения на активность мошенников и так далее.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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