Apple возобновила работу первого розничного магазина за пределами Китая

Apple возобновила работу первого розничного магазина за пределами Китая

Apple объявила, что до конца текущей недели вновь откроет розничный магазин в столице Южной Кореи, Сеуле, в рамках предпринимаемых усилий по более широкому возобновлению розничных операций в условия пандемии коронавируса. О следующих точках продаж, подлежащих скорому открытию, Apple не сообщает, но прежде компания заявляла, что её магазины в США начнут возвращаться к работе в мае.

Первые Apple Store были закрыты в материковом Китае в начале года, а затем остановили свою работу и все 458 прочих розничных магазинов Apple по всему миру, причём крайним сроком в перерыве их торговой деятельности первоначально называлось 27 марта. Затем дата была отодвинута на неопределённый срок ввиду ухудшившейся ситуацией с распространением вируса. В результате, Apple не может вести физическую торговлю своими и партнёрскими продуктами, оказывать ремонтные услуги в магазинах и обеспечивать работу секций бесплатных консультаций у профессионалов Genius Bar, которые оказывают ощутимое влияние на поддержку продаж.

Apple возобновила работу первого розничного магазина за пределами Китая

В предоставленном агентству Bloomberg комментарии Apple говорится, что Южная Корея продемонстрировала большой прогресс в предотвращении распространения COVID-19. В Южной Корее с населением свыше 51 миллиона человек, зарегистрировано 10 500 подтверждённых случаев и всего 229 смертей. Успех по сдерживанию коронавируса стал залогом возобновления работы единственного магазина Apple в столице Южной Кореи. К слову, в прошлом месяце Apple вновь открыла все 42 розничных магазина в материковом Китае.

Apple возобновила работу первого розничного магазина за пределами Китая

Тем не менее, по информации Bloomberg, магазин продолжит работать в течение сокращённого времени, чтобы клиенты и сотрудники оставались здоровыми, и основное внимание будет уделяться поддержке продуктов, а не продажам. Но Apple по-прежнему призывает покупателей делать заказы онлайн и в магазине только забирать товары.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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