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2022-10-06
В Україні через нерентабельність вирішили не сіяти два види злакових: що може зникнути в магазинах
Виробництво двох зернових культур значно зросло в ціні, інформує
© Фото из открытых источников
У наступному сезоні фермери не сіятимуть ячмінь і жито, через нерентабельність культур, відповідно, на полицях магазинів зникнуть або стануть дефіцитом низка продуктів. Про це заявив генеральний директор HarvEast Holding Дмитро Скорняков, передає
На думку Скорнякова, вирощування ячменю та жита стало в Україні нерентабельним. Виробництво цих двох зернових культур значно зросло в ціні через:
- подорожчання всіх складових технологічного процесу,
- розрив логістичних ланцюжків.
При цьому фермери не можуть продати вирощене хоча б із мінімальним прибутком. Адже за реальну ціну зараз ніхто це зерно не придбає.
Лія Ільченко, ZN.ua