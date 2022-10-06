В Україні через нерентабельність вирішили не сіяти два види злакових: що може зникнути в магазинах

У наступному сезоні фермери не сіятимуть ячмінь і жито, через нерентабельність культур, відповідно, на полицях магазинів зникнуть або стануть дефіцитом низка продуктів. Про це заявив генеральний директор HarvEast Holding Дмитро Скорняков, передає Аgroreview .

На думку Скорнякова, вирощування ячменю та жита стало в Україні нерентабельним. Виробництво цих двох зернових культур значно зросло в ціні через:

подорожчання всіх складових технологічного процесу,

розрив логістичних ланцюжків.

При цьому фермери не можуть продати вирощене хоча б із мінімальним прибутком. Адже за реальну ціну зараз ніхто це зерно не придбає.