МВФ опасается волны банкротств и роста безработицы

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.



"Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике, — сказала Георгиева в ходе пресс-конференции по итогам встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). — Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Это ни на что не похоже".



"На моей памяти — это самый тяжелый час в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться", — заявила она.



Георгиева отметила, что МВФ совместно с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб пандемии.



"В нашем распоряжении есть 1 трлн долл, и мы намерены использовать из этих средств столько, сколько потребуется", — сказала она. По словам Георгиевой, более 90 стран уже обратились за помощью к фонду.



"Наибольший риск, который мы видим — это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые затруднят восстановление экономики", — сказала Георгиева.

