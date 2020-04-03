Всемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусомl

Всемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусомl

Всемирный банк (ВБ) утвердил первый транш финансирования на 1,9 млрд долл. в рамках пакета льготного кредитования 25 развивающимся странам. Всего будет выделено 160 млрд долл. в течение 15 месяцев, говорится в сообщении ВБ.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил первый пакет операций по оказанию экстренной помощи развивающимся странам по всему миру, используя специальную ускоренную систему реагирования на COVID-19. Утвержденная группа проектов на сумму $1,9 млрд поможет 25 странам, — говорится в сообщении. — Мы ожидаем серьезной глобальной рецессии. На прошлой неделе мы представили дополнительные меры, которые позволят ВБ в течение следующих 15 месяцев выделить 160 млрд долл.".

В конце марта президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас призвал лидеров G20 разрешить беднейшим странам приостановить все выплаты официального двустороннего кредита, пока ВБ и МВФ не проведут полную оценку их потребностей в восстановлении и финансировании.

МинПром по материалам Коммерсантъ

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