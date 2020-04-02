Испанские металлурги не хотят закрывать заводы

Испанские металлурги не хотят закрывать заводы

В соответствии с королевским декретом от 30 марта 2020 г., в Испании был введен жесткий карантин на 15-дневный период. Деятельность всех предприятий, не относящихся к "жизненно важным", должна была быть немедленно прекращена, их сотрудники отправлены по домам.

Ни металлургия, ни металлоторговля не вошли в перечень "жизненно важных" отраслей, но декрет вызвал непонимание в национальной сталелитейной промышленности.

Как отмечает испанская металлургическая ассоциация Unesid, доменные печи невозможно мгновенно остановить. Даже при их переводе на режим горячей консервации на предприятии должны присутствовать сотрудники. Поэтому ассоциация запросила уточнений у испанского правительства.

По состоянию на 1 апреля о закрытии своих предприятий на указанный срок заявили производитель сортового проката Grupo Megasa, нержавеющей стали Sidenor, проката с покрытиями Gallardo Balboa и некоторые другие компании.

В то же время Celsa Group, крупнейший в стране поставщик сорта с пятью заводами совокупной мощностью 5,25 млн т стали в год, сообщила, что пока не останавливает свои предприятия в ожидании дальнейших разъяснений.

Корпорация ArcelorMittal остановила электросталеплавильный завод Sestao и несколько прокатных предприятий. Однако ее меткомбинат Asturias пока продолжает функционировать, хотя одну из двух доменных печей планируется остановить 7 апреля.

В целом ассоциация Unesid выступает за то, чтобы исключить из-под действия декрета металлургические предприятия непрерывного цикла. Так или иначе, быстро остановить их нельзя, а повторное возвращение в строй потребует много времени и средств.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантинАрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае заработали стальные мини-заводыВ Китае заработали стальные мини-заводы
В марте украинские металлурги сократили выплавку почти на 10%В марте украинские металлурги сократили выплавку почти на 10%
Китайские металлурги ожидают сокращения экспорта сталиКитайские металлурги ожидают сокращения экспорта стали
Металлурги просят ускорить списание на металлолом изношенных вагоновМеталлурги просят ускорить списание на металлолом изношенных вагонов
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Металлургия ЕС снижает объемы производстваМеталлургия ЕС снижает объемы производства
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Британские металлурги ожидают падения спроса на 50%Британские металлурги ожидают падения спроса на 50%
Salzgitter планирует развивать водородную металлургиюSalzgitter планирует развивать водородную металлургию
Детенизация рынка лома окажет положительное влияние на металлургию - ИнтерпайпДетенизация рынка лома окажет положительное влияние на металлургию - Интерпайп
Последние новости
Подгружаем последние новости