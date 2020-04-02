Испанские металлурги не хотят закрывать заводы

В соответствии с королевским декретом от 30 марта 2020 г., в Испании был введен жесткий карантин на 15-дневный период. Деятельность всех предприятий, не относящихся к "жизненно важным", должна была быть немедленно прекращена, их сотрудники отправлены по домам.



Ни металлургия, ни металлоторговля не вошли в перечень "жизненно важных" отраслей, но декрет вызвал непонимание в национальной сталелитейной промышленности.



Как отмечает испанская металлургическая ассоциация Unesid, доменные печи невозможно мгновенно остановить. Даже при их переводе на режим горячей консервации на предприятии должны присутствовать сотрудники. Поэтому ассоциация запросила уточнений у испанского правительства.



По состоянию на 1 апреля о закрытии своих предприятий на указанный срок заявили производитель сортового проката Grupo Megasa, нержавеющей стали Sidenor, проката с покрытиями Gallardo Balboa и некоторые другие компании.



В то же время Celsa Group, крупнейший в стране поставщик сорта с пятью заводами совокупной мощностью 5,25 млн т стали в год, сообщила, что пока не останавливает свои предприятия в ожидании дальнейших разъяснений.



Корпорация ArcelorMittal остановила электросталеплавильный завод Sestao и несколько прокатных предприятий. Однако ее меткомбинат Asturias пока продолжает функционировать, хотя одну из двух доменных печей планируется остановить 7 апреля.



В целом ассоциация Unesid выступает за то, чтобы исключить из-под действия декрета металлургические предприятия непрерывного цикла. Так или иначе, быстро остановить их нельзя, а повторное возвращение в строй потребует много времени и средств.

