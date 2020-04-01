Госинспекция напомнила о запрете отключать электроснабжение во время карантина

Госэнергонадзор обратился к операторам систем распределения электроэнергии и систем электроснабжения организаций и отметил необходимость соблюдения требований законодательства и в соответствии с ним не ограничивать и/или не прекращать поставки электрической энергии потребителям на период действия карантина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции энергетического надзора Укрaины, передает БизнесЦензор.



В ведомстве напомнили, что такие нормы прописаны в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".



В частности, в подпунктах 4 и 5 пункта 3 раздела I закона указано, что на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взимать неустойки (штрафы или пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также приостанавливать/останавливать предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неуплаты или оплаты в полном объеме.



"В условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которое 25 марта было введено на всей территории страны, многие граждане не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи, поэтому Госэнергонадзор призвал лицензиатов по распределению электроэнергии и электропоставщиков с пониманием и ответственностью отнестись к сложившейся ситуации. Услуги по снабжению электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий", – подчеркивается в сообщении.



Напомним, в соответствии с законом "О рынке электрической энергии" Госэнергонадзор осуществляет государственный энергетический надзор за соблюдением участниками рынка (кроме потребителей) установленного нормативными документами по вопросам электроэнергетики порядке применения оператором системы передачи, оператором системы распределения и электропоставщиков мер по ограничению и/или прекращению поставки электрической энергии потребителям.

