Samsung ограничивает рост зарплат сотрудников из-за коронавируса

По сообщениям сетевых источников, сотрудников южнокорейской компании Samsung в этом году ждёт более скромное повышение заработной платы по сравнению с предыдущими годами. Это связано с растущей неопределённостью, которая связана с дальнейшей судьбой компании в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что руководство Samsung уже договорилось о введении изменений с профсоюзной организацией.

Таким образом, базовая зарплата сотрудников Samsung в этом году увеличится на 2,5 %, тогда как два предыдущих года она росла на 3,5 %. Конечно, вышеупомянутое значение касается только базового размера оплаты труда, и отдельные сотрудники или даже подразделения смогут рассчитывать на более значительное повышение зарплаты за счёт достижения успехов в тех или иных областях. Изменение планов по повышению размеров оплаты труда вызвано непредсказуемостью глобального рынка из-за продолжающейся по всему миру эпидемии коронавируса.

Вероятно, Samsung ещё пытается оценить, насколько сильным будет негативное воздействие пандемии на бизнес. Компания вынуждена приостанавливать производственные мощности по всему миру, что отразится на годовых показателях. Нестабильная ситуация в мире также повлияла на слабые продажи смартфонов серии Galaxy S20, которые начались недавно. Сотрудникам Samsung остаётся надеяться на то, что рост зарплат вернётся к прежнему графику, как только мировые рынки стабилизируются.

Немногим лучше ситуация с ростом заработной платы обстоит в компании LG. Согласно имеющимся данным, руководство LG согласовало с профсоюзной организацией сокращение уровня роста оплаты труда с 4,3 % до 3,8 %.



