Диспетчер ограничил выработку АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации

Диспетчер ограничил выработку АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации

Диспетчер НЭК "Укрэнерго" 27 марта ограничил выработку атомных станций госкомпании НАЭК "Энергоатом" на 500 МВт. Дополнительно 400 МВт ограничения предусмотрены на выходные 28-29 марта. Суммарное ограничение мощности АЭС на выходных составит 900 МВт. Об этом БизнесЦензор сообщили несколько источников на рынке электроэнергии.

"И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин на утреннем селекторе 27 марта главной причиной ограничений назвал снижение потребления электроэнергии в связи с карантином, введенным для борьбы с коронавирусом", - сказал один из собеседников БЦ.

По его словам, ограничения коснулись всех видов генерации. Однако "Энергоатома" они коснулись в большей степени, так как на тепловых станциях должны оставаться в работе для маневрирования мощностью.

Другие участники рынка главной причиной ограничений считают увеличение выработки "зеленой генерации" в связи с солнечной погодой.

Согласно данным НЭК "Укрэнерго" о суточных графиках производства электроэнергии, днем 26 марта мощность зеленой генерации составила 3,38 ГВт. Еще месяц назад, 26 февраля, она составляла 2,35 ГВт, или в 1,4 раза меньше.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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