Строительному сектору Польши угрожает коллапс из-за отъезда украинских рабочих

Строительному сектору Польши угрожает коллапс из-за отъезда украинских рабочих

Польскому строительному сектору экономики грозит беспрецедентное падение из-за того, что около 20% украинских рабочих из-за коронавируса возвращаются в Украину. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Закрытие европейских границ в попытке сдержать пандемию коронавируса вот-вот сорвет польскую строительную индустрию, объем которой оценивают в 200 млрд злотых (47 млрд долл).

Польский строительный сектор, в котором занято 400 тыс. человек и на который приходится 8% ВВП страны, сталкивается с беспрецедентной проблемой из-за опасений по поводу наличия украинской рабочей силы. Украинские работники постепенно возвращаются в Украину, а их потенциальная замена не может заехать в Польшу.

В Польше лоббистская группа для строителей предупредила власти о неизбежных рисках и призвала к более смелым шагам. Список пожеланий отрасли - одной из наиболее пострадавших от закрытия границ - включает продление сроков строительства, чтобы избежать штрафов и приостановление некоторых налогов и сборов.

Экономика Польши может сократиться на 1% в этом году, если ограничения на передвижение и потребление сохранятся до июня, заявил министр финансов страны.

Польша фактически закрыла свои границы для иностранцев и тех немногих сотрудников, которым она позволяет вернуться в обязательный карантин. Чтобы частично смягчить воздействие карантина, правительство продлило рабочие визы для иностранцев, которые все еще находящихся в стране.

"Серьезное отсутствие рабочих приведет к значительному сокращению возможностей отрасли", - говорится в открытом письме к правительству Польской ассоциации строительных работодателей.

Около 20% украинских рабочих строительной отрасли Польши уже отправились домой и не вернутся, пока не будут открыты границы, что может занять месяцы. По некоторым оценкам, в Польше работают 2 млн украинцев.

Кроме того, все большее число строителей находится в отпуске по болезни.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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