Найсильніша посуха в Європі за 500 років: роль аграрного сектору України зросла
Посуха у Європі викликала неврожай.
Більшість Європи – майже дві третини регіону – зіткнулися з найсильнішою посухою за останні 500 років, і в майбутньому ситуація може погіршитися. Про це заявили вчені
Особливо важка ситуація склалася в таких країнах, як Італія, Іспанія, Португалія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Румунія, Угорщина, Сербія, Молдова, Ірландія та Великобританія. Це загалом 47% території континенту, і ґрунт цього літа там висохла зовсім.
Порівняно із середніми показниками за попередні п'ять років, прогнози ЄС щодо врожаю зернової кукурудзи цього року виявляться нижчими на 16%, сої – на 15%, соняшнику – на 12%.
Зазначається, що Україна також зіткнулася з проблемою посухи, хоча ситуація не така критична, як в інших країнах Європи.
Відповідно, регіони, які менш схильні до посухи, стають більш цікавими для розвитку аграрного бізнесу в майбутньому.