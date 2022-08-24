Найсильніша посуха в Європі за 500 років: роль аграрного сектору України зросла

Посуха у Європі викликала неврожай.

Найсильніша посуха в Європі за 500 років: роль аграрного сектору України зросла
© World Grain

Більшість Європи – майже дві третини регіону – зіткнулися з найсильнішою посухою за останні 500 років, і в майбутньому ситуація може погіршитися. Про це заявили вчені у доповіді об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії.

Особливо важка ситуація склалася в таких країнах, як Італія, Іспанія, Португалія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Румунія, Угорщина, Сербія, Молдова, Ірландія та Великобританія. Це загалом 47% території континенту, і ґрунт цього літа там висохла зовсім.

Порівняно із середніми показниками за попередні п'ять років, прогнози ЄС щодо врожаю зернової кукурудзи цього року виявляться нижчими на 16%, сої – на 15%, соняшнику – на 12%.

Зазначається, що Україна також зіткнулася з проблемою посухи, хоча ситуація не така критична, як в інших країнах Європи.

Відповідно, регіони, які менш схильні до посухи, стають більш цікавими для розвитку аграрного бізнесу в майбутньому.


Олена Середа, ZN.ua





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