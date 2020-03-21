Нефьодов: респираторы из Украины, показаны испанским телеканалом, экспортировали легально

По его словам, товар пересек украинскую границу еще до запрета.

Глава таможенной службы Максим Нефьодов прокомментировал сюжет испанского телеканала, в котором показали разгрузку респираторов украинского производства.

"Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул", - написал он на своей странице в facebook.

Нефьодов отметил, что постановление правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта и вступило в силу после опубликования.

"Таможня выполняет законы. После введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более 260 тыс. масок и респираторов за границу", - добавил глава таможни.

По его словам, Украина является традиционным экспортером подобной продукции.

"Например, в 2019 году по этому коду было экспортировано 3195 тонн, по февраль 2020 - 394 тонны. При этом страна активно импортирует маски других типов - более 2 млн за 17 дней марта", - сообщил Нефьодов.

Как сообщалось, телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства. На опубликованном видео видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях". При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

Ранее глава таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды.