Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы заниматься благотворительностью

Ранее фонд Гейтсов заявил о выделении $100 млн на борьбу с коронавирусом.

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы заниматься благотворительностью
Фото: tula.su

Сооснователь одной из крупнейших в мире транснациональных корпораций Microsoft - Билл Гейтс сообщил в пятницу, 13 марта, что покидает совет директоров компании, чтобы уделять больше времени благотворительности. Об этом пишет русская служба Би-би-си.

По словам 64-летнего миллиардера, он будет уделять больше времени сфере мирового здравоохранения, образования и противодействию изменениям климата.

Гейтс оставил за собой пост советника по техвопросам гендиректора Microsoft и ее руководителей. Также он вышел из совета директоров инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Гейтс занимал пост главного исполнительного директора Microsoft до 2000 года и с тех пор постепенно сокращал свою роль в управлении компанией, сооснователем которой он стал в 1975 году совместно с Полом Алленом. В 1986 году в возрасте 31 года Гейтс стал самым молодым миллиардером в мире.

В 2008 году предприниматель ушел с постоянной работы в корпорации Microsoft, однако до 2014 года занимал должность председателя ее совета директоров.

Из-за крупнейшего с 2008 года обвала на биржах, произошедшего на фоне вспышки коронавируса SARS-CoV-2, состояние Билла Гейтса, по данным Forbes, сократилось на 5,3 млрд долларов.

Ранее представители фонда Билла и Мелинды Гейтс сообщили, что организация предоставит около 100 млн долларов в качестве ответа на глобальную пандемию, пишет DW. Средства пойдут, в частности, на разработку возможного лекарства против COVID-19. Активы фонда составляют около 50,7 млрд долларов. Одной из его главных задач является поддержка нововведений в области здравоохранения.

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