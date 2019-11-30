В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка"

По предварительной информации, злоумышленники украли деньги из банкомата.

В Киеве на Русановке, по адресу ул. Энтузиастов 11, в ночь на 30 ноября двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". Об этом сообщает "Эспрессо".

Фото: espreso.tv
Стеклянная витрина вылетела наружу, взрывной волной обломки унесло метров на 20. В отделении упал на пол потолок.

Пострадавших нет.

Фото: espreso.tv

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По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а баллоном с газом, с помощью которого вывели из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма, пока неизвестна.

Фото: espreso.tv

На месте инцидента работают следователи и взрывотехники.

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