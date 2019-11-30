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2019-11-30
В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка"
По предварительной информации, злоумышленники украли деньги из банкомата.
В Киеве на Русановке, по адресу ул. Энтузиастов 11, в ночь на 30 ноября двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". Об этом сообщает "Эспрессо".
Фото: espreso.tv
Пострадавших нет.
Фото: espreso.tv
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По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а баллоном с газом, с помощью которого вывели из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма, пока неизвестна.
Фото: espreso.tv
На месте инцидента работают следователи и взрывотехники.
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