Суд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка Аваль

Писаруку назначили залог в 5 млн гривен.

Суд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка Аваль
Александр Писарук с первой замглавы НБУ Катериной Рожковой
Фото: facebook.com/ekrozhkova

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука и установил ему залог 5 млн гривен.

Решение по мере пресечения Писаруку было объявлено утром в пятницу, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Писарук должен внести залог в течение 5 дней, сдать на хранение загранпаспорт, а надеть электронный браслет.

Напомним, что Писарук - один из самых авторитетных банкиров в Украине. Он работал заместителем главы НБУ с июля 2014 года до конца декабря 2015 года, после чего занял должность старшего эксперта по финансовому сектору в Международном валютном фонде. Осенью 2019 года он возглавил правление Райфайзен банка Аваль.

Писарук - один из десяти подозреваемых по делу о хищении 1,2 млрд гривен Национального банка.

В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышна почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB.

Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

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