ВАКС арестовал еще двоих фигурантов дела VAB банка

Оба могут выйти под залог.

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения директору ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" и директору ООО "Станиславовская торговая компания", которых подозревают в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита для VAB банка.

Директора "Экспертизы" взяли под стражу на 60 дней с возможностью залога в сумме 384 200 гривен. Второго фигуранта дела также арестовали на 60 суток с возможностью залога в 1 920 860 гривен, сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

В ВАКС добавили, что ранее уже избрали меры пресечения четверым подозреваемым в присвоении выделенного Нацбанком кредита.

Напомним, 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро задержало бывших и действующих чиновников Национального банка Украины и "ВиЭйБи банка" по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита. НАБУ сообщило о подозрении восьми лицам по этому делу.

Это экс-директор гендепартамента банковского надзора Нацбанка Алла Шульга, бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук; бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николай Каленский; экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк; экс-замглавы правления VAB Андрей Яцюта; а также должностные лица частных компаний, связанных с владельцами банка, Наталья Перец, Александр Фаер и Дмитрий Жук.

Бывший заместитель главы правления VAB банка был арестован с залогом 1,15 млн гривен. 13 ноября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему владельцу VAB Банка и экс-главе правления банка.