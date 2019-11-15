Минфин погасил миллиардную задолженность по зарплатам шахтеров

Средства уже поступили на счета государственных шахт.

Минфин погасил миллиардную задолженность по зарплатам шахтеров
Фото: Mykhailo VolynetsFacebook

Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовщины.

Деньги уже поступили на счета государственных шахт. Об этом сообщили на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена. Руководству осталось перевести их на счета своих работников. Люди всегда были и будут нашим приоритетом, а обеспечение отечественного производства угольной продукции является сверхважным для энергетической независимости Украины", - добавил он.

Напомним, что закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен шахтерам был подписан Зеленским 9 ноября. В эту сумму также вошли расходы на недопущение отключения шахт от электроснабжения.

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