Бывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен

Бывший заместитель главы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Высшего антикоррупционного суда.

Меру пресечения банкиру избрали в рамках уголовного дела о выделении 1,2 млрд гривен в виде стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года.

Его имя в сообщении не указано.

Напомним, что НАБУ сообщило о подозрении восьми лицам по этому делу.