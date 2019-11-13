Бывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен

Трем из восьми подозреваемых избрали меру пресечения.

Бывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен
Фото: truth-about-bahmatuk.com

Бывший заместитель главы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Высшего антикоррупционного суда.

Меру пресечения банкиру избрали в рамках уголовного дела о выделении 1,2 млрд гривен в виде стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года.

Его имя в сообщении не указано.

Напомним, что НАБУ сообщило о подозрении восьми лицам по этому делу.

Это экс-директор гендепартамента банковского надзора Нацбанка Алла Шульга, бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук; бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николай Каленский; экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк; экс-замглавы правления VAB Андрей Яцюта; а также должностные лица частных компаний, связанных с владельцами банка, Наталья Перец, Александр Фаер и Дмитрий Жук.

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