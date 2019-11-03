Директора «Южмаша» уволили. За этим может стоять руководство КБ «Южное» — мнение
Космическое агентство «Южмаш» уволило генерального директора Сергея Войта. Его обязанности будет исполнять Владимир Кириченко. Об этом сообщил в своем Facebook глава аналитического центра «Эйдос» Виктор Таран, приложив фото приказа об увольнении, пишут
Ранее сообщалось, что заводу «Южмаш» предложили контракт от компании Firefly на серийное производство ракетных деталей. Его стоимость оценили в $15 млн.
Виктор Таран утверждает, что к увольнению Сергея Войта может быть причастен глава конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев.
Пост генерального директора «Южмаш» теперь занимает Владимир Кириченко — директор структурного подразделения «Южмаш» в Павлограде.
Директор украинского подразделения Firefly Aerospace Александр Дондик прокоментировал ситуацию в своем Facebook. Он надеется, что это не отразится на сотрудничестве с «Южмашем»:
Намерения о сотрудничестве с «Южмашем» были, но мы их не планировали афишировать до получения финальной калькуляции. А теперь еще и увольнение Войта. Есть ли между этими событиями какая-то связь — не знаю, но мне подтвердили, что этот документ не фейк. Не хотелось бы разрывать сотрудничество с «Южмашем», но если в этом деле замешано руководство КБ «Южное» и новый директор будет лоббировать их интересы, то ситуация требует тщательной проверки.
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Финансы
03.11.2019 17:06