Директора «Южмаша» уволили. За этим может стоять руководство КБ «Южное» — мнение

Космическое агентство «Южмаш» уволило генерального директора Сергея Войта. Его обязанности будет исполнять Владимир Кириченко. Об этом сообщил в своем Facebook глава аналитического центра «Эйдос» Виктор Таран, приложив фото приказа об увольнении, пишут AIN.UA .

Ранее сообщалось, что заводу «Южмаш» предложили контракт от компании Firefly на серийное производство ракетных деталей. Его стоимость оценили в $15 млн.

Виктор Таран утверждает, что к увольнению Сергея Войта может быть причастен глава конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев.

Пост об увольнении Сергея Войта в Facebook

Пост генерального директора «Южмаш» теперь занимает Владимир Кириченко — директор структурного подразделения «Южмаш» в Павлограде.

Приказ об увольнении Сергея Войта

Директор украинского подразделения Firefly Aerospace Александр Дондик прокоментировал ситуацию в своем Facebook. Он надеется, что это не отразится на сотрудничестве с «Южмашем»: