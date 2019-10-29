В Китае создан фонд поддержки производителей микросхем

Стало известно о том, что Национальный инвестиционный фонд Китая несколько дней назад учредил новый фонд в размере 204,15 млрд юаней (приблизительно равно $28,9 млрд), ознаменовав начало второго этапа поддержки китайских производителей микросхем.

Ранее Национальный инвестиционный фонд Китая уже потратил порядка 138,7 млрд юаней в рамках первого этапа финансирования местной полупроводниковой промышленности. Напомним, фонд был организован в 2014 году для развития китайской индустрии информационных технологий и повышения уровня самообеспеченности внутри государства.

Предполагается, что поддерживаемый государством фонд на втором этапе финансирования подтолкнёт китайские компании к разработке и производству микросхем и компонентов для разных отраслевых направлений, в том числе сферы искусственного интеллекта и сетей связи пятого поколения (5G). Кроме того, ожидается дальнейшее развитие производств компонентов для некоторых других перспективных направлений, рост которых вероятен в ближайшие годы.

В число основных инвесторов Национального инвестиционного фонда Китая входят Министерство финансов КНР , а также принадлежащие государству компании, в том числе China Telecom и Jointcom Communication Technology. Какие именно компании будут финансироваться в рамках второго этапа поддержки производителей микросхем и каким образом будет осуществляться распределение средств Национального инвестиционного фонда, пока неизвестно.



