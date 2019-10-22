НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках

НБУ предоставил СБУ информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков и двух финучреждений.

Национальный банк предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков и двух финучреждений на общую сумму более 20 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

По результатам проверок по вопросам мониторинга в СБУ направлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях. Речь идет о финансовых операциях 17 банков на общую сумму более 16,8 млрд грн и двух финучреждений на сумму 98 млн долларов.

Проверки, на основании которых обнаружили подозрительные операции, состоялись в третьем квартале 2019 года.

Вместе с тем, НБУ заподозрил клиентов 17 банков в крупномасштабных финансовых операциях на общую сумму 799,2 млн грн ($31,7 млн), $873,3 млн, 47,6 миллиона евро, 48,3 миллиона злотых и 69,6 миллиона рублей.

"Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения", - подчёркивается в сообщении Нацбанка.

Сумма обнаруженных подозрительных финансовых операций, значительно возросла по сравнению с предыдущим кварталом, когда НБУ заподозрил клиентов пяти банков в подозрительных операциях на 3,7 млрд грн.