На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки

Работы осуществляет КП "Киевблагоустройство" при поддержке полиции.

На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Фото: facebook.com/borislav.berez

На крыше дома на углу улицы Софийской и Майдана Независимости в столице начали демонтировать незаконную надстройку. Работы осуществляет КП "Киевблагоустройство" при поддержке полиции.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" при поддержке полиции начало демонтаж незаконно возведенных конструкций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что здание на ул. Софиевская, 1 не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.

Городские службы с 29 августа пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили. Подчеркивается, что город не получил никакого содействия Государственной архитектурно-строительной инспекции в реагировании на незаконное строительство.

В середине октября строительство надстройки стало заметно с земли, возник общественный резонанс, и полиция возбудила уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве осуществляет проверки для выяснения виновных в инциденте и размера ущерба городу.

По результатам проверок и по выводам комиссии соответствующий иск будет направлен в суд.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имуществаКабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества
Аутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проектаАутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проекта
Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грнПриватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн
Минэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХКМинэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХК
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройкаНа крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
Блок рекламы


Похожие новости
Киевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на МайданеКиевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на Майдане
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройкаНа крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
В Англии во время демонтажа старой элекстростанции оставили без света 40 тысяч потребителейВ Англии во время демонтажа старой элекстростанции оставили без света 40 тысяч потребителей
ЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривенЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривен
Зеленский вернул "зеленый" тариф для домашних СЭСЗеленский вернул "зеленый" тариф для домашних СЭС
В подземном переходе возле станции метро "Позняки" в Киеве начали демонтировать торговые рядыВ подземном переходе возле станции метро "Позняки" в Киеве начали демонтировать торговые ряды
Домашние наземные СЭС вновь получили «зеленый» тариф
Активисты повалили забор на незаконной стройке в Протасовом ЯруАктивисты повалили забор на незаконной стройке в Протасовом Яру
Суд восстановил разрешение ГАСИ на строительство "дома-монстра" на ПодолеСуд восстановил разрешение ГАСИ на строительство "дома-монстра" на Подоле
Активисты снесли забор незаконной застройки в Святошинском районе Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости