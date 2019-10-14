Запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимума

Показатель наличия газа превысил 21 млрд кубометров.

Запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимума
Фото: oilcapital.ru

Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) 14 октября превысили отметку 21 млрд кубометров.

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По состоянию на 6 часов утра в понедельник показатель наличия газа в ПХГ составил 21,025 млрд кубометров, написал Коболев в фейсбуке.

Это десятилетний максимум для Украины.

Напомним, "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения роSSийского транзита с 1 января. Целевой уровень был достигнут 24 сентября.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

С 5 апреля 2019 года Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд куб. м.

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