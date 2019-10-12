На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка

Киевская власть пообещала обратить внимание ГАСИ.

Фото: LB.ua

На крыше дома №1 на Софийской улице, фасад которого выходит на Майдан Независимости, появилась надстройка.

Фотографию здания выложили в одном из киевских пабликов, после чего ее перепостил бывший депутат Верховной Рады от Киева Борислав Береза. Он призвал столичных чиновников обратить внимание на этот "ад" и отреагировать.

В комментариях к сообщению ему ответил Директор департамента городского благоустройства КГГА Андрей Фищук. "Перестройки капитальных сооружений - это полномочия ГАСИ. Обратим их внимание на этот вопиющий факт", - написал он.

В 2014-2015 годах во время реконструкции сгоревшего дома профсоюзов на Майдане там надстроили два этажа. После возникшего скандала их заставили убрать.

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в фейсбуке напомнил об этом случае и написал, что "урок профсоюзов ничему не научил".

"Надеюсь подчиненные премьера Алексея Гончарука оперативно отреагируют. Варианта два: 1) собственник после штрафов ГАСИ Украины одумается и сам снесет; 2) ГАСИ Украины при поддержке стороны города инициирует иск в суд (как было с профсоюзами)", - написал он.

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