Укрзализныця предоставит украинцам, потерявшим свои дома, временное жилье

Укрзализныця будет предоставлять временное жилье для украинцев, потерявших свои квартиры. Людей расселят в вагоны. Вагоны для проживания уже перегоняют на запасные пути.

Украинцев, потерявших жилье, будут заселять в вагоны: Укрзализныця уже ставит их на запасные пути

Такое небольшое поселение из вагонов создают для украинцев в Ирпене. Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин. Поселение на рельсах будет предназначено для жителей Ирпеня, которые захотели вернуться в родной город, однако их дома оказались либо разрушенными, либо сильно поврежденными. Поэтому сейчас мэрия совместно с Укрзализныцей нашли для них такой временный вариант.

В вагонах будут созданы минимальные комфортные условия для проживания. К тому же, они будут стоять на запасных путях и за ограждением, чтобы максимально оградить их обитателей от вокзальной суеты.

Украинцев, потерявших жилье, будут заселять в вагоны: Укрзализныця уже ставит их на запасные пути

"Укрзализныця на следующей неделе предоставит подвижной состав, а именно вагоны для проживания, с душем, туалетами, отдельными кроватями, вагоном-рестораном. Он будет стоять на запасном пути, огражденный забором", - поделился Александр Маркушин.

Он также рассказал, что в такой "городок на рельсах" можно будет поселить до двух сотен людей. В основном это будут ирпенчане, хотя не исключено, что начать свою жизнь в Ирпене с вагона на запасном пути захотят и переселенцы из других уголков Украины.

Напомним, Укрзализныця возобновила продажу билетов через сайт. Украинцы уже могут приобрети билеты на поезда онлайн с 12 мая.


Марченко Любов, Тудей

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