Зеленский подписал закон о защите географических обозначений

Закон будет способствовать выполнению обязательств в соответствии с соглашением ассоциации с ЕС.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правовой защиты географических обозначений" (№123-ІХ). Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

Закон был принят Верховной Радой 20 сентября.

«Законом предусмотрено усовершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, Закон Украины «Об охране прав на указание происхождения товаров», Декрет Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине», - сказано в сообщении.

Кроме того, внедрение закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Евросоюза , а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС .

Согласно документу, географическое обозначение – это наименование, идентифицирующее происхождение товара из определенного географического места, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения; при этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.

Право на госрегистрацию географического указания имеет объединение лиц, которые производят соответствующий товар и/или перерабатывают сырье для него в указанном географическом месте. Одно физическое или юридическое лицо имеет право на регистрацию географического указания в случае, если оно является единственным производителем, который желает подать заявку на регистрацию географического указания, а географическая территория, на которой осуществляется производство, имеет характеристики, существенно отличающиеся от прилегающих территорий.

Заявка на регистрацию может подаваться как в электронной, так и в бумажной форме на украинском языке и должна содержать само заявление, спецификацию товара, документ, в котором изложены основные положения спецификации товара (наименование, описание товара, особые правила его упаковки и маркировки, а также краткое описание границ географического места).

После экспертизы заявки и получения соответствующего вывода по госрегистрации данные вносятся в Реестр сведений о регистрации географического указания.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла закон о защите права собственности, который вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.