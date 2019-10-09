Зеленский подписал закон о защите географических обозначений

Закон будет способствовать выполнению обязательств в соответствии с соглашением ассоциации с ЕС.

Зеленский подписал закон о защите географических обозначений
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правовой защиты географических обозначений" (№123-ІХ). Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

Закон был принят Верховной Радой 20 сентября.

«Законом предусмотрено усовершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, Закон Украины «Об охране прав на указание происхождения товаров», Декрет Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине», - сказано в сообщении.

Кроме того, внедрение закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Евросоюза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Согласно документу, географическое обозначение – это наименование, идентифицирующее происхождение товара из определенного географического места, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения; при этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.

Право на госрегистрацию географического указания имеет объединение лиц, которые производят соответствующий товар и/или перерабатывают сырье для него в указанном географическом месте. Одно физическое или юридическое лицо имеет право на регистрацию географического указания в случае, если оно является единственным производителем, который желает подать заявку на регистрацию географического указания, а географическая территория, на которой осуществляется производство, имеет характеристики, существенно отличающиеся от прилегающих территорий.

Заявка на регистрацию может подаваться как в электронной, так и в бумажной форме на украинском языке и должна содержать само заявление, спецификацию товара, документ, в котором изложены основные положения спецификации товара (наименование, описание товара, особые правила его упаковки и маркировки, а также краткое описание границ географического места).

После экспертизы заявки и получения соответствующего вывода по госрегистрации данные вносятся в Реестр сведений о регистрации географического указания.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла закон о защите права собственности, который вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услугиГлава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
На Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химииНа Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химии
Во Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУВо Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУ
В Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хендаВ Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хенда
Руководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом новогоРуководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом нового
Блок рекламы


Похожие новости
США и Япония подписали торговое соглашениеСША и Япония подписали торговое соглашение
Рада приняла закон о концессииРада приняла закон о концессии
Руководители "Розетки" и "Новой почты" призвали Зеленского не подписывать законы о кассовых аппаратахРуководители "Розетки" и "Новой почты" призвали Зеленского не подписывать законы о кассовых аппаратах
Депутаты во втором чтении приняли законопроекты про РРО: что поменялось для ФОП в ритейле
Рада приняла новую редакцию закона о госзакупкахРада приняла новую редакцию закона о госзакупках
Представители платежных систем подписали петицию о пересмотре «закона об РРО»
Рада приняла в первом чтении законопроект про «стимулирование инвестиций» в Украине
Рада приняла закон о "таможенном безвизе"Рада приняла закон о "таможенном безвизе"
Рада приняла закон о "сплите" НацфинуслугРада приняла закон о "сплите" Нацфинуслуг
В Киеве за август демонтировали 1630 незаконных рекламных конструкцийВ Киеве за август демонтировали 1630 незаконных рекламных конструкций
Последние новости
Подгружаем последние новости