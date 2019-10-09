Проектировщик Шулявского путепровода в Киеве заявил о рейдерском захвате

Компания временно приостановила деятельность.

Проектировщик Шулявского путепровода в Киеве заявил о рейдерском захвате
Фото: icdi.biz

Институт комплексного проектирования объектов строительства (ИКПОБ) заявил о рейдерском захвате и приостановил все текущие проекты, заявляется на официальной интернет-странице компании, сообщают "Українські новини".

"Вынуждены сообщить, что ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства" подвергся рейдерской атаке с использованием значительного административного ресурса. Владельцы 50% доли в уставном капитале в лице Козюка А.А. и Фоменко А.И. не имеют доступа в офис компании, к имуществу, банковским счетам, бухгалтерской и технической документации, а также объектам интеллектуальной собственности", - заявляется на сайте компании.

Рейдерские действия, говорится в заявлении, были совершены с помощью так называемых "черных регистраторов", в частности скандально-известной Екатерины Гармаш, о которой писали СМИ. Таким образом решение суда о регистрации изменения руководящего состава ИКПОБ была временно удалена из реестра - без законных оснований.

По факту вмешательства в реестры собственности правоохранительными органами возбуждено уголовное производство, ведутся досудебные расследования. Накануне компания сообщила, что обратилась в комиссию Минюста с требованием расследования действий "черного регистратора", которыми были легитимизированы рейдерские действия недобросовестных партнеров. Но без формальных оснований Минюст отказался рассматривать это заявление.

В сложившейся ситуации компания не может гарантировать своевременного и качественного выполнения своих обязательств, а также обеспечить выплату заработной платы персонала, в связи с чем приостанавливает свою хозяйственно-экономическую деятельность до момента урегулирования конфликта.

"Мы проинформировали о факте рейдерства Офис бизнес-омбудсмена и антикоррупционные общественные организации, поскольку считаем данный конфликт не только ограничением имущественных прав собственников компании", - говорится в заявлении.

Напомним, ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства" был создан в 2015 году четырьмя учредителями: Андрей Козюк, Андрей Фаль, Иван Войтович и Александр Фоменко владели равными долями в уставном капитале.

В 2017-2018 годах компания получила весомую долю подрядов на разработку проектировочной документации для таких стратегически важных инфраструктурных проектов как Шулявский путепровод, Подольско-Воскресенский мостовой переход, Окружная дорога Львова и др.

По данным ассоциации "Мосты Украины", на конец 2018 года в портфеле компании было более 100 контрактов общей сметной стоимостью более 200 млн грн. Выручка по итогам года составила 30,2 млн грн. Компания имеет представительства в Польше, Болгарии и США.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услугиГлава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
На Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химииНа Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химии
Во Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУВо Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУ
В Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хендаВ Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хенда
ГАСИ остановила строительство на двух резонансных объектах Киева и ОдессыГАСИ остановила строительство на двух резонансных объектах Киева и Одессы
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на БанковойВ Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на Банковой
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
В Киеве за август демонтировали 1630 незаконных рекламных конструкцийВ Киеве за август демонтировали 1630 незаконных рекламных конструкций
Часть "Арена Сити" в Киеве выставили на продажу за 65 млн гривенЧасть "Арена Сити" в Киеве выставили на продажу за 65 млн гривен
В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"
Плавучий отель "Баккара" в Киеве продан с аукциона за 42 млн гривенПлавучий отель "Баккара" в Киеве продан с аукциона за 42 млн гривен
Суд арестовал дом в Киеве, который хочет приватизировать Владимир КличкоСуд арестовал дом в Киеве, который хочет приватизировать Владимир Кличко
В КГГА заявили о росте средней зарплаты в Киеве на 18%В КГГА заявили о росте средней зарплаты в Киеве на 18%
Госпогранслужба заявила о недофинансировании на 938 млн грнГоспогранслужба заявила о недофинансировании на 938 млн грн
ГНС заявила о перевыполнении июльского плана по сборам на 5 млрд гривенГНС заявила о перевыполнении июльского плана по сборам на 5 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости
return false; });