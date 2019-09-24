На территории столичного Павловского сквера хотят построить очередную высотку

Этот участок находится в пределах памятника истории местного значения "Обсерваторная горка".

На территории столичного Павловского сквера хотят построить очередную высотку
Павловский сквер
Фото: glavred.info

На территории столичного Павловского сквера, который находится на ул.Гоголевской в Шевченковском районе хотят построить жилой дом высшей категории строительства, то есть свыше ста метров. Об этом сообщает издание "Наші гроші".

Отмечается, что Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины в августе выдала советующее разрешение на строительство дома на ул. Гоголевская, 32-В.

В 1999 году авиакомпания «Вита» стала владельцем нежилого помещения на Гоголевской, в 2003 году компания на 25 лет арендовала участок площадью 0,22 га по тому же адресу. Данный участок находится в пределах памятника истории местного значения «Обсерваторная горка».

Издание сообщает, что в октябре 2015 года Киевсовет запретил авиакомпании застраивать участок на ул. Гоголевская, 32-В до выполнения требований для строительства, в частности, нужно было получить в КГГА новые градостроительные условия и ограничения.

Депутатка Киевского горсовета Шевченковского района Ольга Балицкая отметила, что владеет информацией от Департамента архитектуры о том, что новые условия застройщик не получал. Исходя из этого, она обратилась в ГАСК с требованием остановить строительные работы и провести проверку.

Напомним, вчера, 23 сентября Суд отменил предписание, которое останавливало работы застройщика Протасова Яра в Киеве.

Главный инспектор строительного надзора столичной ГАСК установил, что проектная документация по строительству «жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом» на ул. Николая Амосова разработана с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил и с отклонением от исходных данных. Несмотря на это, его решение было обжаловано, а 16 сентября ОАСК удовлетворил его.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Львовская область потратила 580 тыс. на туристические указатели с безграмотным английскимЛьвовская область потратила 580 тыс. на туристические указатели с безграмотным английским
Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппаратыРада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты
Депутаты во втором чтении приняли законопроекты про РРО: что поменялось для ФОП в ритейле
British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в РумыниюBritish American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию
Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде хотят декларировать доходы физлиц. И разрешить налоговой проверять их расходы
КГГА разрешила построить 51-метровый ТЦ в центре КиеваКГГА разрешила построить 51-метровый ТЦ в центре Киева
Налоги в IT-сфере хотят повысить в два раза. Что об этом думают руководители украинских IT-компаний
"Укроборонпром" и китайцы хотят получить совместный контроль над заводом "Мотор Сич""Укроборонпром" и китайцы хотят получить совместный контроль над заводом "Мотор Сич"
В "Укрзализныце" заявили, что николаевский филиал АМПУ блокирует ее работу на территории портаВ "Укрзализныце" заявили, что николаевский филиал АМПУ блокирует ее работу на территории порта
Застройщиков хотят обязать обеспечивать места в школах и детсадах при строительстве жильяЗастройщиков хотят обязать обеспечивать места в школах и детсадах при строительстве жилья
В Киеве возле станции метро "Лыбидская" на месте промзоны хотят построить жилые домаВ Киеве возле станции метро "Лыбидская" на месте промзоны хотят построить жилые дома
Администрация морпортов предложила построить LNG-терминал в РениАдминистрация морпортов предложила построить LNG-терминал в Рени
США и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории ИндииСША и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории Индии
Сгоревший Центральный гастроном на Крещатике хотят превратить в торговый комплексСгоревший Центральный гастроном на Крещатике хотят превратить в торговый комплекс
Последние новости
Подгружаем последние новости