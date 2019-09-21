Депутаты обязали финучреждения указывать реальную стоимость продуктов и услуг

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1085-1, который обязывает финансовые учреждения раскрывать на своих сайтах и в рекламе информацию о реальной стоимости своих продуктов и услуг.

За него проголосовали 309 депутатов.

Министерство финансов указывает, что законопроект предусматривает:

полномочия госорганов по защите прав потребителей финансовых услуг и принципы защиты прав потребителей;

предоставление регуляторам рынков четкого перечня полномочий по защите прав потребителей финансовых услуг;

введение ответственности финансовых учреждений за нарушение прав потребителей финансовых услуг;

одинаковые правила для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставление информации о них;

единый для всех кредиторов подход к определению расчета общей стоимости кредита для потребителя и реальной процентной ставки.

В законе о финансовых услугах прописали, что распространение недобросовестной рекламы, где нет условий предоставления услуг, они прописаны слишком мелким шрифтом или скрываются другим способом, который мешает визуальному восприятию, запрещено.

Финансовое учреждение обязано раскрывать информацию о стоимости, ценах/тарифах, размере платы (процентах) на своем сайте и в месте предоставления услуг.

Соответствующие изменения также вносятся в статью 156-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Предоставление потребителю финансовой услуги неполной информации о ее стоимости будет наказываться штрафом в размере от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что задекларированная банком номинальная процентная ставка потребительского кредита часто оказывается намного ниже реальной ставки. В одном случае номинальная ставка составляла 10%, реальная - 75%, а с учетом дополнительных и сопутствующих услуг - 155%.

"В результате потребитель не способен реально оценить свои финансовые возможности для выполнения обязательств по кредиту, что приводит к увеличению уровня кредитного риска, убытков и потерь капитала финансовых учреждений, социального напряжения в обществе, акциям протеста", - говорится в документе.

Принятие законопроекта - один из пунктов сотрудничества с Международным валютным фондом, предусмотренный меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках программы stand-by, который регулирует полномочия государственных органов и принципы защиты прав потребителей финансовых услуг, а также определяет ответственность финансовых учреждений за нарушение таких прав.