Власти региона на юге Италии заплатят 25 000 евро каждому, кто переедет сюда жить и запустит бизнес

Один из самых маленьких регионов на Юге Италии Молизе запустил интересную муниципальную программу, чтобы привлечь новых жителей. Каждому, кто захочет здесь жить и строить бизнес, власти будут выплачивать по 700 евро в месяц в течение 3 лет. В сумме новоприбывший получит примерно 25 000 евро. Об этом сообщает The Guardian, пишут AIN.UA.

На сегодня население Молизе составляет 305 000 жителей. В самом маленьком из городов — Рокассикура — проживает всего 520 человек. При этом ежегодно город теряет 10 людей, а рождается — не более 4. В 2011 году единственная школа в городе закрылась из-за недостатка учащихся.

Власти региона на юге Италии заплатят 25 000 евро каждому, кто переедет сюда жить и запустит бизнес

Помимо пособия власти готовы освободить новых резидентов от налогов.

Фрилансеров также примут с распростертыми объятиями. Чтобы претендовать на безусловный доход, им нужно будет доказать, что они делают вклад в экономическое развитие региона: купить жилище и подписаться на сервисы. К слову, дом в Молизе можно купить за 50 000 евро, а снимать — за 150-200 евро в месяц.

Пока программа ограничена — выплаты предложат не более чем 40 кандидатам. Однако в будущем, если все будет хорошо, ее могут расширить.


Майя Яровая, AIN

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