Приватизація: в Україні продають останній ювелірний завод, що належить державі

В Україні готують на продаж Львівський ювелірний завод. Приватизація докотилась до останнього державного підприємства такого профілю. Сумарна ціна акцій підприємства становить майже 114 мільйонів гривень. Але персонал каже, що їхній завод – безцінний, адже львівські ювеліри неухильно дотримуються усіх золотих проб і норм якості.

Інформацію щодо продажу АТ "Львівський ювелірний завод" опублікував Фонд держмайна України.

Отже на продаж виставлений весь державний пакет акцій, що становить 100% статутного капіталу підприємства. Більш детальна інформація про об'єкт, що продається, буде оприлюднена, відповідно до закону, трохи згодом.

Однак колектив Львівського ювелірного категорично проти продажу їхнього підприємства. Кажуть, тутешня ювелірка – останнє в Україні підприємство такого профілю, яке ще залишається у державній власності. І от саме ця форма власності є запорукою високою якості виробів львівських ювелірів. Адже вона гарантована державою.

Лише на львівському підприємстві неухильно дотримуються визначених стандартів проб золота і срібла. А якість виробів та їхній хімічний вміст ретельно перевіряють із кожною випущеною партією.

На підприємстві встановлено сучасну високотехнологічну італійську лінію з виробництва ланцюжків. Це дозволило не лише автоматизувати і значно пришвидшити процес, але й підвищити якісні параметри продукції. Машинне плетіння ланцюжків дає високу міцність виробам незалежно від того, яку партію виготовляють: товстезні 20-грамові ланцюги або тендітні ланцюжки вагою лише в 1 грам.

Колектив підприємства, який значною часткою складається з професіоналів найвищого ґатунку, непокоїться, що разом із державною формою власності підуть в небуття і високі стандарти їхньої роботи.

Нагадаємо, в Україні також планують масштабну приватизацію хлібокомбінатів. Держава хоче повністю віддати випічку хліба в приватні руки.