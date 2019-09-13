Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала РоSSии в требовании пересмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств в рамках иска Приватбанка.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Дело в арбитраже было начато ПриватБанком 13 апреля 2015 года за нарушение РФ обязательств по отношению к ПриватБанку касательно активов в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенному между Украиной и РФ . РоSSийская Федерация не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений.

Сейчас РоSSийская Федерация назначила своих представителей в суде, производство продолжит свой переход к следующему этапу.

Напомним, Приватбанк прекратил обслуживать клиентов в Крыму в марте 2014 года. Позже в том же году подконтрольный РоSSии парламент оккупированного Крыма "национализировал" имущество Приватбанка и других компаний группы "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В список вошло свыше 100 различных объектов.

Летом 2015 года банк подал иск к РоSSиийской Федерации о защите утраченных в Крыму инвестиций.

В декабре 2016 года Приватбанк чуть не обанкротился и был национализирован государством Украина.