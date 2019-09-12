КГГА разрешила построить 51-метровый ТЦ в центре Киева

Участок расположен в историческом районе, где разрешено строительство не выше 27 м.

Киевская администрация выдала фирме из орбиты экс-нардепа Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса в Печерском районе столицы.

Об этом сообщают "Наші гроші".

"Департамент градостроительства КГГА 20 августа выдал ООО «Философия девелопмента» градостроительные условия и ограничения для реконструкции корпуса завода «Арсенал» под административное здание с паркингом. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента", - говорится в сообщении.

Офисно-торговый комплекс планируют построить на участке площадью 1,36 га по улице Московская, 8 (перекресток улицы Московской и Кловского спуска). Предельную высоту объекта разрешили на уровне 50,7 м, несмотря на то, что участок расположен в центральном историческом районе Киева , где разрешено строительство не выше 27 м.

Корпус завода с участком "Укргазбанк" продал через СЕТАМ в начале апреля. Стоимость сделки составила 563,71 млн гривен.

В апреле право собственности на имущество зарегистрировали на компанию "Философия девелопмента", связанную с корпорацией "Укрбуд" экс-нардепа Микитася.

Напомним, в начале сентября в "доме-монстре" на Подоле возобновили строительные работы, несмотря на то, что судебный спор по нему еще не завершился. В мае этого года Шестой апелляционный суд отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции об аннулировании разрешения на строительство этого дома. Ранее компания "Патели Лизинг" обратилась в суд с требованием отменить решение ГАСИ и обязать ГАСИ внести данные об этом решении в единый реестр.