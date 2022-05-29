Цены на квартиры в пригородах Киева: Буча, Гостомель, Ирпень к осени будут идти за полцены

Не все владельцы жилья в городах-сателлитах Киева готовы вернуться в родные дома, даже если они уцелели. Некоторые из них уже выставили свои квартиры на продажу, а кто-то лишь намерен это сделать, выжидая, когда цены на квартиры начнут расти. Однако эксперты прогнозируют, что к осени цены на квартиры в городах Буча, Ирпень и Гостомель могут снизиться вполовину.

Продажа квартир в этих городах будет активизироваться по двум причинам. Во-первых, многие беженцы из этих городов, оказавшиеся за границей, успели найти там работу и временное жилье, а потому уже связывают свое будущее с этими странами. Во-вторых, многим жителям, потерявшим во время войны кого-то из родных, морально тяжело будет возвращаться к местам, где их настигли эти невосполнимые потери.

Уже на сегодня рынок жилья в этих городах начинает оживать. При этом квартир, выставленных на продажу (а этой преимущественно вторичка), пока не так много. Впрочем, и покупатели пока лишь прицениваются к квартирам в Ирпене, Буче и Гостомеле.

Однако уже к осени люди, оставшиеся за границей, начнут обрастать бытом, и им срочно понадобятся деньги. А кроме как от продажи оставшегося в Украине жилья, им больше неоткуда будет их взять. Поэтому к осени квартиры в разрушенных пригородах Киева массово пойдут на продажу.

"Осенью мы просто увидим другие экономические моменты и это точно повлияет на весь рынок", - говорит эксперт по градостроительному и земельному праву Юрий Брыкайло.

Он считает, что к осени предложение на рынке жилья в разрушенных пригородах столицы намного превысит спрос и покупательную способность подавляющей части украинцев. Поэтому, если владельцам квартир удастся сбыть свои квадратные метры в этих городах хотя бы за половину довоенной цены, это будет немалой удачей.

Тем временем, украинцам, потерявшим свое жилье из-за войны, могут на первых порах предоставить арендованные квартиры, поскольку построить новые дома для всех быстро не удастся.