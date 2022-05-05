Сколько стоят квартиры в пригородах Киева: актуальные цены на жилье в Борисполе и Вишневом

Рынок недвижимости в регионах Украины, где нет боевых действий, снова запустился. Нотариусы получили доступ к реестру имущественных прав, и владельцы жилья начали активнее публиковать объявления о продаже квартир. За последнюю неделю появилось больше предложений по продаже жилья в пригородах Киева - Буче, Ирпене, Борисполе и Вишневом.

Сколько стоят квартиры в пригородах Киева: актуальные цены на жилье в Борисполе и Вишневом

Аналитики раннее проанализировали порядок цен на квартиры в Ирпене и Буче, а также в Вишневом и Борисполе.

Так, квартиру на вторичном рынке в Борисполе сейчас можно купить от $20 тыс. до $110 тыс. Например, однокомнатная квартира на 39 квадратных метров в центре города в среднем будет стоить $41 тыс. Квартира в новом ЖК с ремонтом обойдется в $50 тыс.

Сколько стоят квартиры в пригородах Киева: актуальные цены на жилье в Борисполе и Вишневом

Также в центре можно купить 3-к квартиру на 94 кв. м за $77,3 тыс. Трехкомнатные квартиры во вторичной недвижимости с ремонтом будут стоить от $45 тыс до $55 тыс.

Сколько стоят квартиры в пригородах Киева: актуальные цены на жилье в Борисполе и Вишневом

Если рассматривать жилье без ремонта, то "однушку" в Борисполе можно купить за $38 тыс.

В объявлениях по продаже жилья в Вишневом цены колеблются от $20 тыс. до примерно $120 тыс. в зависимости от условий. Однокомнатная квартира на 43 кв. м с удобным месторасположением стоит примерно $55-56 тыс. Почти за ту же цену, $57 тыс., можно купить двухкомнатную квартиру. Cмарт-квартира на 25 кв м обойдется в $32 тыс. Тогда как трехкомнатная будет стоить в порядке $60 тыс.

Сколько стоят квартиры в пригородах Киева: актуальные цены на жилье в Борисполе и Вишневом

Ранее сообщалось, что цены на аренду квартир в Киеве снизились почти вдвое за период войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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