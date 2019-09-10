"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ

В июле спрос на еврооблигации компании превысил предложение в пять раз.

"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
Фото: Александр Рудоманов

Компания "Укрзализныця" привлекла $100 млн, доразместив еврооблигации с погашением в 2024 году на $94,9 млн по номиналу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

По его данным, цена размещения составила 103,8% номинала, доходность - 7,292% годовых.

Как сообщалось, 2 июля "Укрзализныця" разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых.

Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Установленная ставка оказалась более чем на 1,5 процентных пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года.

По данным главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг, а спрос в 5 раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд.

Напомним, ранее "Укрзализныця" начала сдавать имущество в аренду через ProZorro.

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