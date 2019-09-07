Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом

Агентство высоко оценило возможности новой украинской власти.

Fitch повысило рейтинг Украины до
Фото: sostav.ru

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Как говорится в сообщении агентства в пятницу вечером, прогнозы по рейтингам положительные, передает Интерфакс-Украина.

Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность, а сокращенный период выборов уменьшил внутреннюю политическую неопределенность.

"Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности", - говорится в сообщении.

Согласно ему, сильная народная поддержка президента Владимира Зеленского и контроль его партии над правительством и парламентом предоставляют правительству уникальную сильную позицию для продвижения вперед в своей политической программе, ориентированной на реформы. По мнению агентства, недавно сформированное правительство под руководством премьер-министра Алексея Гончарука включает технократических, прозападных и реформаторских министров. Ключевые лица, определяющие экономическую политику, такие как министр финансов Оксана Маркарова, остаются на своих позициях, поддерживая преемственность политики, лежащей в основе сокращения макроэкономического дисбаланса и повышения стабильности, отмечается в сообщении.

Новый премьер-министр намерен в ближайшее время договориться о новой и более длительной программе с МВФ, возможно, расширенного финансирования EFF. Высокая вероятность продолжения сотрудничества с МВФ облегчит доступ к официальному и рыночному финансированию для погашения крупных выплат по суверенному долгу в 2020-2021 годах и послужит якорем для политики и реформ, которые могут потенциально поднять перспективы роста, считает Fitch.

По его мнению, благоразумное управление бюджетом, стабильный рост, снижение процентных ставок и умеренное давление на обменный курс будут способствовать продолжению сокращения государственного долга. "Мы ожидаем, что государственный долг снизится до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий) к концу 2019 года, сократившись почти на 20 п.п. с пика 69,2% (80,9% с учетом гарантий) в 2016 году и ниже нынешнего медианного значения «B» на 57,5%, и достигнет 44,4% к 2021 году" - говорится в релизе.

Напомним, последний раз Fitch повышало рейтинги Украины еще в 2016 году.

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