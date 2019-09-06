Минфин предложил двойное налогообложение с рядом "оффшорных" стран

Все больше стран переходят на двойное налогообложение.

Минфин предложил двойное налогообложение с рядом "оффшорных" стран
Фото: LB.ua

Министерство финансов предложило перейти на систему двойного налогообложения с рядом популярных для оффшорного бизнеса стран, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает УНИАН.

"Минфин отправляет несколько законопроектов на ратификацию в Верховную Раду, и если они будут приняты, мы сможем с несколькими странами - Великобританией, Кипром, Малайзией и другими - перейти на систему взаимодействия с двойным налогообложением", - сказал он.

По словам Дубилета, если сейчас налоговая ставка для выведения денег, к примеру, с Кипра, для бизнеса равна 2%, то после принятия закона она увеличится до 5%.

Также Дубилет отметил тенденцию, что все больше стран переходят на двойное налогообложение.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал полноценный запуск электронного документооборота с 1 октября.

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