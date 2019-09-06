«Не понимаю, почему на второй день работы правительство решило поднять налоги», — Александр Конотопский, Ajax Systems

Александр Конотопский, основатель и руководитель компании Ajax Systems, написал для AIN.UA колонку-реакцию на новою инициативу правительства по повышению налогов для ФОП и запуск так называемого фонда IT Creative. По его мнению, государство сначала должно доказать, что может эффективно тратить существующие ресурсы и только потом, если понадобится, просить больше средств.

Александр Конотопский

Не понимаю, почему на второй день своей работы правительство вдруг решило кому-то поднять налоги. Конечно же, все что они говорят о том, что «Давайте выведем в отдельную группу и легализируем на уровне закона и т.д.» — это, по их словам, отличное решение.

Вот только почему это должно сопровождаться повышением налогов — я что-то не понимаю. А все потому, что даже сейчас те налоги, которые все платят — маленькие/большие/айтишные/неайтишные — не очень-то понятно, куда они идут и как используются. А исходя из этого, у меня нет доверия к тому, что после их внезапного двукратного роста, все вдруг изменится.

Давайте лучше начнем с возврата миллиардов, которые были сворованы у государства! Или закроем дикие оффшорные схемы! Или отдадим ремонт моста на Шулявке не компании однодневке, а проведем нормальные тендера. Как вы понимаете, у меня накопилось немало вопросов, как государство тратит деньги. Я считаю, что первоочередная задача государства — научиться тратить эффективно то, что у них уже есть. Как это делаем мы, например: бережно относимся к каждой копейке и находим решение, чтобы тратить ее еще эффективнее.

И вот только когда государство научится эффективно тратить наши деньги, но их все равно будет не хватать — начнем обсуждение подъема налогов. Не важно, для айтишников или других категорий — я одинаково отношусь ко всем.

А сейчас я не понимаю, почему мы обсуждаем вопрос роста налогов. «Там не много, 1% всего», — говорят они. Та вы что! Даже если полпроцента — никто же нам ничего не предлагает взамен. Пообещали больше сервисов или услуг? Нет. Так почему мы вдруг должны платить сегодня больше, чем вчера?

Не нужно рассказывать о фонде и «развитии человеческого капитала». Мы все прекрасно видим, как государство тратит наши деньги. И вдруг давать больше, чтобы эти деньги украли или, хорошо, тратили неэффективно — с чего вдруг. Это же на самом деле глупо. Мы сами со всем разберемся. Мы сами будем вкладывать в образование.Посмотрите, какие программы делает EPAM, Luxoft, SoftServe и что предлагают наши университеты. Нечего сравнивать.Бизнес уже сейчас делает это сильно эффективнее. У бизнеса больше денег, знаний, хороший менеджмент — и все уже готово. Поэтому, брать с бюджета на обучение IT-компаний и передавать это государству — это крайне глупое занятие.

Когда государство было эффективнее бизнеса? Назовите примеры. Их нет. Бизнес — эффективен. Государство, особенно у нас, нет. Оно оторвано от реалий и не понимает нужд бизнеса, даже не представляет, как выглядит современное образование.

И на фоне этого нам предлагают ввести дополнительный «айтишный» налог на зарплаты, прикрывшись «развитием людей». Не отметить преступные схемы, прекратить дерибан государственных денег, а сделать дополнительный налог. Нет, спасибо. Мы и сами неплохо справляемся. Не верите? Покажите мне, чтобы государство за последние годы, с огромной Академией наук, сделало что-то хотя бы близко напоминающее продукты Ajax, которые мы делаем за свои деньги. Не получится.

Я сам учился в техническом вузе и видел, как там все работает. Какие диссертации там пишут и как работают люди. Это же полный ужас. И сейчас целой отрасли предлагают этот ужас профинансировать. Я не вижу в этом никакого смысла. Нельзя сравнивать государственное обучение и то обучение, которое уже сегодня предлагают IT-компании. Поэтому не нужно пытаться перераспределить бюджет для тех, кто его тратит эффективно на тех, кто тратит его неэффективно. Хотите помочь? Узаконьте то, что есть сейчас и ни копейки больше не просите. Эта сфера динамично растет без вашей помощи. Каждый год в нее заходят 10-20 тысяч людей, и их будет заходить еще больше. Просто не мешайте, и займитесь другими делами — и все с IT у нас будет в порядке.

Вы хотите сделать Украину конкурентной. Тогда поймите: для того, чтобы глобально конкурировать — необходимо иметь такие же условия, как другие твои глобальные конкуренты. Соответственно, на сегодняшний день для украинского бизнеса одна из крутых историй — это то, что у нас траты на операции, налоги, связанные с операциями — ниже. За счет тех же ФОП, например. И это хорошее конкурентное преимущество. И отчасти поэтому получается построить бизнес. Потому, что себестоимость никто не отменял. На сегодняшний день, если сравнивать украинский бизнес и европейский, в случае Ajax, — мы их переигрываем. И делаем это потому, что имеем такие условия, как сейчас. Государство подобные истории должно поддерживать, или хотя бы не мешать строить такие глобальные истории.

Поверьте, бизнес сам знает, как сделать правильно. Не мешайте. Мне не нужны ваши гранты, помощь, фонды и все остальное. Можете вообще обо мне не вспоминать. Мы сами все сделаем.

Автор: Александр Конотопский, основатель и руководитель Ajax Systems.