"Нафтогаз" в этом году планирует продать свои активы в Египте за $100 млн

Также НАК планирует в 1-3 квартале получить 1,533 млрд гривен от реализации инвестпроектов в этой стране.

"Нафтогаз" в этом году планирует продать свои активы в Египте за $100 млн
Фото: Радио Свобода

В 2019 году Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует продать свои активы в Египте за 100 млн долларов.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту финансового плана "Нафтогаза" на 2019 год, которым располагают "Українські Новини".

"От продажи инвестиционных активов в Египте НАК планирует получить 100 млн долларов, что отражено в поступлениях денежных средств от инвестиционной деятельности в 3-м квартале 2019 года", - говорится в документе

В проекте финплана "Нафтогаз" вел подсчеты с учетом курса доллара 28,2 гривен и в гривневом эквиваленте компания планирует получить 100 млн долларов или 2,82 млрд гривен за продажу активов в Египте.

Также компания планирует в 1-3 квартале 2019 года получить 1,533 млрд гривен от реализации инвестиционных проектов в Египте.

Напомним, "Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Зарубежнафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в Восточной пустыне Египта - South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, подписанных 7 февраля 2012 года между "Зарубежнафтогазом" с одной стороны и правительством Египта и государственной нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El-Wadi Holding Petroleum Company) с другой. Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет.

В декабре 2016 году "Нафтогаз" заявлял, что считает целесообразным продажу своих нефтедобывающих активов в Египте, поскольку они не приносят прибыли.

В августе 2017 года НАК решил привлечь компанию Lazard в качестве инвестиционного советника. Отмечалось, что услуги Lazard обойдутся в 1,25 млн долларов. Срок оказания услуг - до 31 декабря 2018 года.

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