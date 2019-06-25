Более миллиона тонн грязной роSSийской нефти уже два месяца находится на танкерах и не может найти покупателя

Нефтепереработчики не хотят рисковать своим оборудованием.

Более миллиона тонн грязной роSSийской нефти уже два месяца находится на танкерах и не может найти покупателя
Фото: Daniel27 / shipspotting.com

Более 1 млн тонн роSSийской нефти Urals с повышенным содержанием хлорорганики уже два месяца находится на танкерах и путешествует между Европой и Азией в безуспешных попытках найти покупателей, пишет Reuters. Общая стоимость сырья оценивается в 500 млн долларов.

В середине мая на мировой рынок попало порядка 2 млн тонн грязной роSSийской нефти, вредной для оборудования перерабатывающих заводов.

Покупатели не горят желанием принимать такую нефть, даже несмотря на большую скидку, которая составляет около 10-15 долларов за баррель. "Я не хочу рисковать оборудованием завода ради дешевой нефти", - сказал источник агентства на одном из НПЗ в Азии.

Чтобы переработка была безопасной, один баррель загрязненной нефти для переработки нужно размешивать десятками баррелей чистой нефти, что делает этот процесс очень длительным.

Китай как крупнейший потребитель нефти в мире был основной надеждой продавцов грязного сырья. Но китайская таможня рекомендовала переработчикам не принимать роSSийскую нефть с содержанием хлорорганики более 10 ppm (0,001 процента). При этом содержание хлорорганики в некоторых партиях роSSийской нефти превышает 200 ppm.

Грязную нефть в Европе взяли на переработку лишь несколько покупателей: испанский Repsol, шведский Preem и финская Neste Oil, согласно данным трейдеров и системы Refinitiv Eikon flows. Весь объем принятой нефти составил лишь около 600 тысяч тонн.

На данный момент около пяти партий нефти Urals с повышенным содержанием хлорорганики остаются в европейских портах без движения.

Напомним, первые сведения о некачественной нефти из РоSSии появились 19 апреля. Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил, что по трубопроводу "Дружба" пошла нефть, в которой в 10–25 раз были превышены допустимые показатели доли органических хлоридов. Они могут нанести серьёзный ущерб оборудованию нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за этого экспорт Urals в Европу по “Дружбе” был остановлен, что привело к скачку мировых цен на сырье до уровня выше $75 за баррель и подорвало репутацию РоSSии как надежного поставщика энергоносителей.

Поставки чистого сырья пошли только в конце мая-начале июня.


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