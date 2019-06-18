В Киеве построят первый в Украине комплекс по переработке опавших листьев

Он позволит не только вырабатывать альтернативную энергию в виде биогаза, а и решит проблему с накоплением растительных остатков.

В Киеве построят первый в Украине комплекс по переработке опавших листьев
Фото: rusjev.net

В Киеве планируют построить первый в Украине комплекс по переработке опавших листьев, который позволит получить биогаз. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного.

Киев производит 120 тыс. тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной установки позволит не только вырабатывать альтернативную энергию в виде биогаза, а и решит проблему с накоплением растительных остатков.

«Украина подписала Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата еще в 2016 году. Сейчас нужно принять меры по уменьшению углекислого газа в атмосферном воздухе до 2020 года, поэтому устройства этой системы по переработке растительных остатков - пилотный проект, который призван решить вопрос с массового накопления опавших листьев », - отметил Андрей Малеваныйво время рабочей встречи с представителями финской компании Metener - европейского разработчика биогазовых установок.

На этой встрече, специалисты компании Metener предоставили рекомендации по вопросам установки комплекса и осмотрели место его возможного расположения.

КГГА отмечает, что компания Мetener использует технологии, которые позволяют создать биоустановку для использованных опавших листьев, сухой травы и других растительных отходов, как биомассы для получения биогаза.

В европейской практике 75% биогаза производится из отходов сельского хозяйства, 17% - из органических отходов частных домохозяйств и предприятий, еще 8% - с муниципальных канализационных стоков и канализационных стоков отдельных производств.

Биогаз - это возобновляемая и устойчиво произведенная энергия, которая обладает наименьшим эффектом парникового газа и лучшей производственной эффективностью среди всех видов транспортного топлива. С биогазом рециркулируется не только углерод, но и питательные вещества, а конечный продукт можно использовать как удобрение.

Напомним, в феврале 2019 года Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года.

Утверждение Национального плана получило положительную оценку от представительства ЕС в Украине.

Раннее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявлял, что к 2030 году Украина должна перерабатывать 70% твердых отходов.


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