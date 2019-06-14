У Луганской ТЭС снова возникли проблемы с углем

Без поставок из РоSSии запасы исчерпаются к 20 июля.

У Луганской ТЭС снова возникли проблемы с углем
Фото: Макс Левин

Луганская теплоэлектростанция в городе Счастье в июле может остаться без угля в связи с новыми роSSийскими санкциями.

Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко в фейсбуке.

"Сегодня на предприятие поставляется уголь, квоты на который согласованы еще в мае. На июнь, 10 дней которого уже прошли, квоты еще не определены. Кроме того, на территорию Украины не перемещаются железнодорожные вагоны, которые ранее были отправлены в адрес ЛуТЭС - это около 300 вагонов, или 20 тыс. тонн угля. К началу месяца на складах предприятия накоплено 120 тыс. тонн топлива, при среднесуточном потреблении 3 тыс. тонн его хватит до 20 июля", - написал Клименко.

Он надеется, что этот вопрос будет поднят на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, что осенью 2018 года Луганская ТЭС около недели работала на газу из-за прекращения поставок угля из РоSSии.

Станция, которая входит в ДТЭК Рината Ахметова, может получать уголь только с территории РоSSии, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинской властью территории нет.

С апреля 2017 года поставки угля осуществляются с актива ДТЭК в РоSSии – шахтоуправление "Обуховская".

Луганская ТЭС обеспечивает более 90% от потребности области в электроэнергии.


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