Доллар на черном рынке снова бьет рекорды

К середине дня максимальное предложение продажи составляло 35,2 грн за доллар, информирует ZN.ua.

Курс доллара на черном рынке Украины по состоянию на 9 утра, 16 мая, подобрался к 35 гривням, после чего начал незначительное снижение. Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

Утром самый низкий курс продажи среди предложений составлял 34,4 грн/долл., а самый высокий - рекордные 35 грн грн/долл.

Однако уже к полудню большинство предложений продажи не превышали 34.50. И лишь несколько предложений оставались на уровне 35-35,2 грн за доллар.

Напомним, 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 грн. Однако в начале апреля Национальный банк заявил, что официальный курс гривны, зафиксированный на время войны, уже почти не отличался от курса "черного", наличного рынков, а также курса гривны за рубежом.

На минувшей неделе Нацбанк заявил, что вернется к плавающему курсообразованию и к применению учетной ставки как главного инструмента монетарной политики по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В конце апреля Национальный банк также установил порядок определения банками-эмитентами курса гривны к иностранным валютам при осуществлении операций с использованием электронных платежных средств. В этом случае курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ.

По материалам: Курс Украины /

Лия Ильченко, ZN.ua

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