Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США

Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США

Шансы на прекращение торговой войны между США и Китаем ещё больше уменьшились после заявления Пекина о намерении создать свой список «не заслуживающих доверия» иностранных фирм в ответ на ограничительные меры против Huawei.

Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.

«Иностранные предприятия, организации или отдельные лица, которые не соблюдают рыночные правила, уклоняются от духа контракта, вводят блокаду или прекращают поставки китайским предприятиям в некоммерческих целях и наносят серьёзный ущерб законным правам и интересам китайских предприятий, будут включены в список «не заслуживающих доверия субъектов», — цитируют его слова местные государственные СМИ.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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