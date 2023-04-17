У Пекіні прокоментували санкції США проти китайських компаній
Китай попередив, що захищатиме права та інтереси своїх компаній.
Санкції США проти китайських компаній негативно вплинуть на стабільність глобального ланцюга поставок, заявило Міністерство торгівлі Китаю у відповідь на рішення Вашингтона додати 12 китайських компаній до списку експортного контролю. Про це повідомляє
Цей крок США є одностороннім і не підтримується Організацією Об'єднаних Націй, йдеться заяві міністерства.
Китайські компанії, включені до так званого «експортного чорного списку», який дозволяє експорт до США лише за наявності ліцензії Вашингтона, є переважно дистриб'юторами електронних компонентів, що базуються в Шеньчжені та Гонконгу. Вони потрапили до списку через підозри у підтримці російської військової та оборонної промисловості.
Цього тижня США також додали до списку компанії з Росії, Сінгапуру, Іспанії, Сирії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.
У лютому Білий дім попередив, що десятки компаній з Росії, Китаю та інших країн будуть внесені до «чорного списку» юридичних осіб Міністерства торгівлі США за ухилення від заборони на військові або технічні поставки до країн, включаючи РФ.
У березні США запровадили санкції проти п'яти китайських компаній і однієї особи, звинувачених у постачанні аерокосмічних компонентів іранському виробнику безпілотників, які були продані Росії і використовувалися в атаках на нафтові танкери.
Раніше повідомлялося, що Державний департамент і Міністерство фінансів США розширили обмежувальні заходи щодо осіб, пов’язаних з війною Росії проти України. Під додаткові санкції потрапили ще понад 120 людей та організацій у більш ніж 20 державах світу.