В Киеве произошла попытка рейдерского захвата гостиницы

Полиция задержала 10 человек по подозрению в попытке рейдерского захвата отеля в Киеве на улице Стеценко. Об этом говорится в сообщении полиции Киева .

22 мая в полицию поступило сообщение, что группа неизвестных людей в балаклавах и шлемах ворвалась на территорию гостинницы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Установлено, что злоумышленников было около 40 человек, они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум работникам охраны и повредили имущество. А когда на место происшествия прибыли правоохранители, часть из них сбежала, однако десятерых доставили в управление полиции для дачи объяснений", - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства в качестве записей с видеокамер, которые правонарушители пытались повредить, чтобы скрыть улики своих действий.

Оказалось, что все задержанные - представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение разных преступлений.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время общения со следователями, большинство из них отказались давать объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции (Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких).

Предварительно известно, что они прибыли в гостиницу вместе с якобы новым владельцем помещения. Эта информация проверяется.

"Хотим подчеркнуть: если есть любой спор о праве собственности на здание, его необходимо решать исключительно в правовом поле, а не варварскими методами с избиением работников и повреждением имущества. Все такие попытки рейдерского захвата будут жестко пресекаться", - подчеркнул Ищенко.

Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса.

В рамках расследования полиция будет устанавливать обстоятельства правонарушения и определять роль каждого задержанного.

Напомним, в Виннице 13 мая несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод на улице Дубовецкой, 29. По словам журналиста Андрея Гайдая, который вел трансляцию в фейсбуке, о предстоящем рейдерском захвате завода было известно полиции. На месте происшествия находилось несколько десятков полицейских. Они, по словам активистов, бездействовали.