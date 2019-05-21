Западные покупатели заморозили платежи за грязную нефть из РоSSии

"Строго говоря, это не нефть".

Западные покупатели заморозили платежи за грязную нефть из РоSSии
Фото: 24tv

Западные покупатели Total и Eni сообщили роSSийским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

Об этом пишет Reuters.

Французская и итальянская компании проинформировали крупных роSSийских продавцов, в числе которых "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", что они готовы заплатить за испорченную нефть только после того, как будет определен размер ущерба.

"Строго говоря, это не нефть, и никто в РоSSии не способен четко объяснить, кто кому будет компенсировать и когда это произойдет", - сообщил источник агентства в торговых кругах.

"Это, вероятно, самый большой перебой поставок роSSийской нефти за всю историю. Прокачка нефти по "Дружбе" не прекращалась во время событий Пражской весны в 1969 году и в 1991 году, когда разваливался Советский Союз", - сказал другой собеседник.

Первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля. Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил, что в ней в 10–25 раз были превышены допустимые показатели доли органических хлоридов. Они могут нанести серьёзный ущерб оборудованию нефтеперерабатывающих заводов.

Экспорт Urals в Европу по “Дружбе” был остановлен, что привело к скачку мировых цен на сырье до уровня выше $75 за баррель и подорвало репутацию РоSSии как надежного поставщика энергоносителей.


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