За год количество ФОПов выросло на 4%. В лидерах по темпам роста — разработчики

В Украине за 2018 год количество физических лиц-предпринимателей (ФОП) выросло на 4%. Об этом сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на исследование компании YouControl. , пишут AIN.UA

Всего, по данным YouControl, в начале 2019 года в Украине насчитывалось более 1,91 млн ФОП. «Это не очень большой показатель, а рост нельзя назвать стремительным, однако сама тенденция положительная», — оценивают в компании.

Самые распространенные виды деятельности для ФОП — «Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табаком», «Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами» и «Компьютерное программирование». При этом программирование — лидер по темпам роста. За год количество ФОПов в рамках этого КВЭДа увеличилось на 20 700 человек.

По наибольшему процентному приросту лидируют такие виды деятельности: