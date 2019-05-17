За год количество ФОПов выросло на 4%. В лидерах по темпам роста — разработчики
В Украине за 2018 год количество физических лиц-предпринимателей (ФОП) выросло на 4%. Об этом сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на исследование компании YouControl. , пишут
Всего, по данным YouControl, в начале 2019 года в Украине насчитывалось более 1,91 млн ФОП. «Это не очень большой показатель, а рост нельзя назвать стремительным, однако сама тенденция положительная», — оценивают в компании.
Самые распространенные виды деятельности для ФОП — «Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табаком», «Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами» и «Компьютерное программирование». При этом программирование — лидер по темпам роста. За год количество ФОПов в рамках этого КВЭДа увеличилось на 20 700 человек.
По наибольшему процентному приросту лидируют такие виды деятельности:
- Компьютерное программирование: + 27,2%;
- Обработка данных, размещение информации на веб-узлах: + 23,8%;
- Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или онлайн: + 23,3%;
- Специализированная деятельность по дизайну: + 22%;
- Другие виды образования: + 21,2%;
- Прочие информационные услуги: + 21,1%.
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Финансы
17.05.2019 20:51