За год количество ФОПов выросло на 4%. В лидерах по темпам роста — разработчики

В Украине за 2018 год количество физических лиц-предпринимателей (ФОП) выросло на 4%. Об этом сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на исследование компании YouControl. , пишут AIN.UA

Всего, по данным YouControl, в начале 2019 года в Украине насчитывалось более 1,91 млн ФОП. «Это не очень большой показатель, а рост нельзя назвать стремительным, однако сама тенденция положительная», — оценивают в компании.

Самые распространенные виды деятельности для ФОП — «Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табаком», «Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами» и «Компьютерное программирование». При этом программирование — лидер по темпам роста. За год количество ФОПов в рамках этого КВЭДа увеличилось на 20 700 человек.

По наибольшему процентному приросту лидируют такие виды деятельности:

  • Компьютерное программирование: + 27,2%;
  • Обработка данных, размещение информации на веб-узлах: + 23,8%;
  • Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или онлайн: + 23,3%;
  • Специализированная деятельность по дизайну: + 22%;
  • Другие виды образования: + 21,2%;
  • Прочие информационные услуги: + 21,1%.

Дмитрий Демченко, AIN


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