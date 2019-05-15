Суд вернул Одессе старинный дом, построенный вначале XX века

В здании располагался банк, который не выполнял условия договора и не платил средства в областной бюджет за аренду помещения.

Суд вернул Одессе старинный дом, построенный вначале XX века
Фото: gp.gov.ua

Суд вернул горожанам Одессы здание-памятник архитектуры в центре города стоимостью почти 360 млн грн. Об этом сообщается в пресс-центре генеральной прокуратуры.

Такое решение принял суд по иску прокуратуры Одесской облгосадминистрации в интересах государства государства в лице Управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия.

Ответчиком выступал банк, который длительное время не выполнял условия договора и не платил средства в областной бюджет за аренду помещения, образовалась значительная задолженность.

В судебном иске прокуратура требовала расторгнуть охранно-арендный договор между управлением ОГА и банком, а также освободить и вернуть областной общине памятник архитектуры.

Дом Одесского общества взаимного кредита по ул. Пушкинская, 10 был возведен в начале XX в. известным архитектором А. Бернардацци.

Площадь здания-памятника составляет почти 3200 кв м, а стоимость - около 360 млн грн.

В настоящее время дом вернули владельцу, о чем вынесено постановление об окончании исполнительного производства.

Напомним, в 2018 году Верховный Суд вернул Киеву два старинных дома на Подоле. Это комплекс зданий на Сагайдачного, 20/2, который был построен во второй половине 19 века, с 1979 года входит в реестр памятников архитектуры национального значения.

Отмечается, что в 2008 году Киевсовет времен Черновецкого передал два старинных дома частной фирме "Аквадон", и вернул их в собственность территориальной общины Киева.


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